شكرا لقرائتكم الأهلي: حالة محمود متولى مطمئنة ويؤدى برنامجه بصورة طبيعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جهاز الكرة بالأهلى، أن حالة محمود متولى مدافع الفريق مطمئنة وتتحسن بعد تعرضه لتمزق فى العضلة الخلفية خلال مواجهة الزمالك، التى أقيمت مطلع الموسم الجارى على كأس السوبر المحلى الأمر الذى احتاج لـ5 أسابيع للعلاج.

وكان محمود متولى عرض أشعة السونار التى أجراها على أحد الأطباء على هامش معسكر الفريق فى الإمارات، والذى أكد حاجة اللاعب لعلاج طويل بسبب عدم التئام التمزق، إلا أن الجهاز الطبى بالأهلى شدد أنه فى حالة تحسن اللاعب سيؤدى البرنامج التأهيلى والعودة بصورة طبيعية للتدريبات.

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وكان الجهاز الطبى بالأهلى أعلن جاهزية أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة منهم مروان محسن وسعد سمير ورامى ربيعة وعمرو السولية.