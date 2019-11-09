شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يرتب رحلة الأهلى مع السفارة المصرية فى تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، مع الاتصالات مع السفارة المصرية فى تونس، لترتيب رحلة الفريق المرتقبة نهاية الشهر الجارى إلى العاصمة التونسية، لمواجهة النجم الساحلى فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وأكد عبد الحفيظ أن سمير عدلى المدير الإدارى للفريق بدأ التنسيق مع الجانب التونسى، وأيضا السفارة المصرية فى تونس؛ من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بالرحلة مبكرا.

ويواجه الأهلى مع نظيره النجم الساحلى يوم 29 نوفمبر الجارى على استاد رادس فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

جدير بالذكر أن الأهلى يأتى على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.