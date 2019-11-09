استمتع بمشاهدة .. 50 هدف ملكي بأقدام الملك المصري «محمد صلاح» على آنفيلد!

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي، على على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو مدته 3 دقائق يستعرض فيه 50 هدفاً سجلهم النجم المصري محمد صلاح بقميص الريدز على ملعب آنفيلد. وكتبت الصفحة على الفيديو: "50 هدف ملكي بأقدام الملك المصري على آنفيلد!". Advertisements وأضافت: "3 دقائق من المتعة الكروية الساحرة". يذكر أن محمد صلاح شارك مع ليفربول منذ انضمامه في عام 2017، في اللعب في 120 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 79 مباراة، دوَن منهم الملك المصري 50 هدفاً على ملعب آنفيلد.

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