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رامي عاشور ينشر صورة مع على فرج وكريم درويش ومصطفى حسنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رامى عاشور بطل العالم السابق للاسكواش صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعته بعلى فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وكريم درويش بطل العالم السابق ومدير قطاع الاسكواش بوادى دجلة والداعية مصطفى حسنى، وعلق عاشور، "الناس الحلوة".

يذكر أن على فرج كان قد انسحب من بطولة العالم المقامة حالياً خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار بسبب ظروف أسرية، ويحمل فرج لقب بطولة العالم عن النسخة الماضية.

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وكانت بطولة العالم لسيدات الاسكواش أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر الجارى وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربينى للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها.


رامي عاشور وعلي فرج

 

 

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