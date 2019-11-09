شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر لـ تايم سبورت: دكة بدلاء المنتخب الأولمبى لا تقل عن الأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود جابر، المدير الفنى السابق للإسماعيلى، أن المنتخب الاولمبى لابد أن يبحث عن النقاط الثلاث أمام غانا لحسم تأهله للدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً دون الانتظار للمواجهة الثالثة .

وأضاف محمود جابر، فى تصريحات خاصة لقناة "تايم سبورت"، "نستطيع الفوز على غانا ولابد أن نسعى لذلك لضمان الصعود مبكراً فى خطة التتويج باللقب ومن ثم التأهل لأولمبياد طوكيو ."

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وأضاف المدير الفنى السابق للإسماعيلى، "بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة مالى أمس لا يقلون فى المستوى عن العناصر التى شاركت بشكل أساسى، ما يؤكد أن المنتخب الأولمبى يملك عناصر مباشرة بإمكانها التتويج باللقب."

ويخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب تدريباته فى السابعة والنصف مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى إطار الأعداد لمواجهة غانا الاثنين المقبل فى الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وفاز منتخب مصر الأولمبى أمس، الجمعة، على منتخب مالى بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام والمقامة فى مصر حالياً، بينما تعادلا منتخبى الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصرى قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثانى و الثالث برصيد نقطة، ثم مالى فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.