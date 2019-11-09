شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشكر بريزنتيشن على حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير لكل من ساهم فى النجاح المتميز لـحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والذى أقيم باستاد القاهرة الدولى قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين مصر ومالى، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، مشيراً أن الدولة المصرية أصبحت بما تمتلكه من إمكانات إدارية وبشرية علامة بارزة بين مختلف دول العالم ذات السمعة الطيبة والمضمون نجاحها فى استضافة مختلف البطولات الرياضية.

وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة على مدار الأيام الماضية على صعيد التنسيق بين "الوزارة" و"شركة بريزنتيشن" التى قدمت حفلا رائعا، والتنظيم المميز داخل الاستاد، إلى جانب "اللجنة المنظمة" وكافة الجهات المعنية للخروج بالبطولة فى جميع مراحلها بالشكل المشرف أمام مختلف وسائل الإعلام العالمية والأفريقية التى تنقل الحدث.

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وأكد أشرف صبحى أن الوزارة كانت حريصة على تقديم كل أنواع الدعم والرعاية ماليا وإداريا وفنيا لضمان نجاح جميع فعاليات البطولة الأفريقية على كافة المستويات التنظيمية والفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى الحرص على استضافة البطولات الرياضية الدولية فى مختلف الألعاب على مدار العام لما تتميز به مصر من إمكانيات تؤهلها لتحقيق التفوق والنجاح فى تنظيم تلك البطولات.

وأضاف أن حفل ختام البطولة سيتسم بالبساطة والإبهار أيضا مثلما كان حفل الافتتاح لنؤكد بهذا الحدث وغيره من الأحداث التى تستضيفها مصر إمكانات الدولة المصرية وقدراتها المالية والإدارية والبشرية والفنية على استضافة مختلف الأحداث الرياضية القارية والعالمية

ولتصبح الرياضة المصرية بذلك أحد أوجه النهضة الشاملة وجزء من النقلة غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى شتى المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.