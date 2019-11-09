سوبر كورة يكشف: إضراب سائقى باريس سبب نسيان كأس العالم لكرة السرعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل سببها نسيان منتخب مصر لكرة السرعة كأس العالم فى باريس بعد الفوز بها عن جدارة واستحقاق وبتفوق كاسح على جميع المنتخبات الأخرى. ونجح منتخب مصر لكرة السرعة فى تحقيق بطولة العالم فى فرنسا والتى أقيمت فى الفترة من 24 إلى 28 من شهر أكتوبر الماضى، وحصد منتخب مصر 8 ميداليات ذهبية فى بطولة العالم للكبار، وتم حصد 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية فى بطولة الناشئين. لمعرفة سبب نسيان منتخب مصر كأس العالم لكرة السرعة عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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