شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب دورى محترفى كرة اليد بعد الجولة الـ11.. الزمالك يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد ، برئاسة سعيد عبد المنعم، ترتيب دورى المحترفين للرجال الكبار للموسم المحلى 2019 / 2020 بعد انتهاء الجولة الـ 11.

يحتل الزمالك الصدارة برصيد 31 نقطة، يليه الأهلى فى المركز الثانى بنفس الرصيد لفارق الأهداف، ومن بعده طلائع الجيش فى المركز الثالث برصيد 29 نقطة، فيما يأتى فريق سموحة فى المركز الرابع برصيد 29 نقطة ثم سبورتنج برصيد 27 نقطة فى المركز الخامس ومن بعده هليوبوليس فى المركز السادس برصيد 27 نقطة، والجزيرة فى المركز السابع برصيد 25 نقطة يليه المعادى برصيد 24 نقطة ثم الأوليمبى فى المركز الثاتسع برصيد 22 نقطة.

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بينما يحتل البنك الأهلى المركز العاشر برصيد 21 نقطة يليه أصحاب الجياد برصيد 19 نقطة، ثم الزهور فى المركز الـ12 برصيد 18 نقطة ومن بعده جزيرة الورد بنفس الرصيد ثم حدائق الأهرام برصيد 17 نقطة.

فيما يحتل الطيران والفيوم و6 أكتوبر المراكز الـ 15 ، 16 ، 17 على التوالى برصيد 15 نقطة وأخيرا الحوار برصيد 14 نقطة.