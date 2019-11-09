الأهلي: حالة محمود متولى تتحسن واللاعب يؤدى برنامجا تأهيليا قبل العودة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جهاز الكرة بالأهلى أن حالة محمود متولى مدافع الفريق مطمئنة وتتحسن بعد تعرضه لتمزق فى العضلة الخلفية خلال مواجهة الزمالك التى أقيمت مطلع الموسم الجارى على كأس السوبر المحلى، الأمر الذى احتاج لـ5 أسابيع للعلاج.
وعرض محمود متولى أشعة السونار التى أجراها على أحد الأطباء على هامش معسكر الفريق فى الإمارات، والذى أكد حاجة اللاعب لعلاج طويل بسبب عدم التئام التمزق، إلا أن الجهاز الطبى بالأهلى كشف أنه حال تحسن اللاعب سيؤدى البرنامج التأهيلى والعودة بصورة طبيعية للتدريبات.
ونجح الجهاز الطبى بالأهلى فى تجهيز أكثر من لاعب خلال الفترة الأخيرة منهم مروان محسن وسعد سمير ورامى ربيعة وعمرو السولية.
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