شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. سهيلة وفيق لاعبة طائرة الأهلى: كان نفسى أبقى سيدة أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم سهيلة وفيق نجمة الكرة الطائرة فى النادى الأهلى وكان معها الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ الغناء .. بحب أغنى جدا فى أوقات الفراغ . ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها ؟ باستا بالجمبرى . Advertisements من نجمك المفضل ؟ أحمد عز و أحمد داوود بحب تمثيلهم جدا .

سهيلة وفيق من مطربك المفضل ؟ بحب أصالة و أم كلثوم . لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه ؟ سيدة أعمال .

سهيلة وفيق من من نجمات السينما كنت تتمنى أن تكونى مثلها ؟ أمينة خليل .. نجمة جميلة و روحها حلوة فى التمثيل جدا . بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ الكاجوال طبعا .. بحكم ممارستى للرياضة .

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