شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ ترتيبات السفر لتونس قبل مواجهة النجم الساحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي ، أن الاتصالات مع السفارة المصرية فى تونس بدأت لترتيب رحلة الفريق المرتقبة نهاية الشهر الجارى إلى العاصمة التونسية لمواجهة النجم الساحلى فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ أن سمير عدلي المدير الإداري للفريق بدأ التنسيق مع الجانب التونسى، والسفارة المصرية فى تونس؛ لترتيب كافة الأمور المتعلقة بالرحلة مبكرا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يأتي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.