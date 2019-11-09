سوبر كورة .. فايلر يصدم الأهلي بسبب كهربا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل فى ملف انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي أفيش البرتغالى لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وكشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن الساعات القليلة الماضية شهدت جلسة خاصة بين فايلر ومسئولي الأهلي وتضمنت الحديث عن صفقة محمود كهربا. Advertisements وكشف المصدر لـ"سوبر كورة" أن السويسرى فايلر صدم مسئولي النادي الأهلي فى ملف كهربا عقب الجلسة التى عقده منذ ساعات. ورحل كهربا عن صفوف الزمالك الصيف الماضي وانتقل لنادي أفيش البرتغالي وأرتبط أسمه بقوة بالانضمام لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة بعد اتفاق اللاعب مع القلعة الحمراء على كافة التفاصيل المالية سواء فيما يخص راتب اللاعب أو قيمة انتقاله من النادي البرتغالي بعد وضع شرط جزائي في عقد كهربا مع أفيش البرتغالي قيمته 200 ألف دولار. لمعرفة كيف صدم فايلر مسئولي الأهلي بسبب كهربا، عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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