شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يغلق الباب أمام ضم ظهير أيسر فى انتقالات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لإنبى التراجع عن ضم ظهير أيسر فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم الإصابة التى تعرض لها أحمد عبد العزيز "زيزو" ظهير الفريق وجاءت عبارة عن قطع فى الرباط الصليبى.

وجاء قرار جهاز إنبى لحاجة الفريق لتدعيم صفوفه فى مراكز أخرى بخلاف الظهير الأيسر، لذا يفضل حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى فى الوقت الحالى مواصلة هذا الموسم معتمداً على الثنائى عبد الله عادل وعبد الرحمن عامر لاعب الوسط فى الجبهة اليسرى ليعوض أحدهما غياب "زيزو" ويكون الثانى بديلاً مع تصعيد مجموعة من الناشئين خلال الوقت الحالى من قطاع الناشئين بالنادى البترولى لاختيار أحدهما للاستمرار مع الفريق الأول.

وكان جهاز إنبى يبحث عن دعم صفوفه فى هذا المركز فى شهر يناير القادم قبل أن يتراجع عن تلك المسألة مكتفياً بالثنائى عبد الله عادل وعبد الرحمن عامر فى هذا المركز.

ويستعد إنبى خلال الوقت الحالى لمواجهة الزمالك، يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز والتى يتذيل الفريق البترولى مؤخرة الجدول بها برصيد نقطة واحدة.