سوبر كورة.. الأهلى يرفض إعارة على لطفى لإنبى.. والبديل من الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الأهلى إعارة على لطفى حارس الفريق الأحمر إلى إنبى، فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير المقبل، بعد طلب النادى البترولى الحصول على خدمات الحارس لدعم هذا المركز فى فترة الانتقالات الشتوية.
وجاء رفض مسئولى الأهلى نظراً لقيد على لطفى فى قائمة الفريق الأحمر المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، وكان الحارس قد انتقل من إنبى إلى قلعة الجزيرة فى وقت سابق قبل أن يطلب مسئولو النادى البترولى استعادته فى الموسم الجارى على سبيل الإعارة من الأهلى.
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