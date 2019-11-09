رغم أزمة الملهى الليلي.. قرار يفاجئ اللاعب جيمس ماديسون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اللاعب جيمس ماديسون، متوسط ميدان فريق ليستر سيتي الإنجليزي، لمواجهتي الجبل الأسود وكوسوفو في تصفيات بطولة أوروبا، رغم الجدل حول ذهابه لأحد الملاهي الليلية خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

جيمس ماديسون، الذي لم يشارك في أي مباراة دولية، عاد إلى منزله بسبب وعكة صحية حينما كان ضمن تشكيلة المنتخب الشهر الماضي.

اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، كان قد شوهد في ملهى ليلي في وقت كان فيه منتخب إنجلترا تتلقى أول خسارة له في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 أمام المضيفة التشيك، مما فتح الباب أمام سيل من الانتقادات الإعلامية اللاذعة تجاه تصرف اللاعب.

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ساوثجيت قال إنه لا يوجد شك في أن ماديسون طلب العودة لمنزله لكنه أضاف أنه ليس من الحكمة ذهابه إلى الملهى الليلي.

مدرب إنجلترا أضاف: أعدناه إلى المنزل لأنه كان مريضا، لم يكن في صالحه سفره مع باقي الفريق، لذلك أي حديث بشأن اختيار اللاعب العودة لمنزله لأنه أراد الابتعاد عن الفريق غير عادل، ليس قرارا صائبا ذهابه إلى الملهى الليلي.

وتابع: عندما تكون لاعبا في المنتخب الإنجليزي فالأمر يختلف، كل شخص يملك هاتفا بكاميرا ويدرك أنه يمكنه أن يجني الأموال من بيع هذه الصور، نحن نسانده لأننا اخترناه ضمن التشكيلة، يحتاج للقتال من أجل حجز مقعد في الفريق مثل أي لاعب.. بحسب “رويترز”.