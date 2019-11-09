زوجة مايكل شوماخر تستعيد ذكرياتهما ورحلة دبي لشراء الحصان

رنا صلاح الدين - القاهرة - هاني جميعي

كشفت كورينا شوماخر، زوجة المتسابق الألماني مايكل شوماخر، عن ذكرياتهما وزيارتهما لدبي التي وضعت من خلالها حجر الأساس لمسيرة ناجحة في الفروسية توجتها بالفوز ببطولة أوروبا للفروسية.

شوماخر أسطورة سباق “الفورمورلا 1” مر عليه حتى الآن 6 مصابا خلال الحادث المأساوي الذي تعرض له الألماني ميشائيل شوماخر، والذي جعله يدخل في غيبوبة ويختفي عن الأنظار حتى الآن.

زوجة شوماخر صاحبة الـ 50 عاما، لأول مرة منذ تلك الفاجعة تتحدث عن حياتهما الخاصة وذكرياتهما الجميلة، حيث قالت في حوار أجرته معها مجلة “She’s” بحسب ما نقل موقع “سبورت 1” الألماني: عندما كان سني 30 عاماً أي (عام 1999) وكنت أحلم بامتلاك حصان طار معي مايكل إلى دبي لكي نعاين حصانا عربيا لنشتريه.

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كورينا شوماخر، التي درست الأعمال المكتبية، وقعت فجأة في حب حصان من سلالة “خيول كوارتر” الأمريكية الشهيرة في سباقات الخيول ورعاية الماشية، وبهذا وضعت حجر الأساس لمسيرتها الناجحة كفارسة، التي توجتها بالفوز بطولة أوروبا للفروسية الغربية عام 2010.

شوماخرأهدى كورينا إصطبلاً للخيول ثم أصبح لديها الآن اثنان من إصطبلات الخيول تديرهما بنجاح، هذا النجاح صاحب النصيب الأكبر فيه هو شخص واحد تقول عنه كورينا: “أنا لا أنسى هنا من يستحق الشكر على ذلك، ألا وهو زوجي مايكل”.

شوماخر صاحب الـ 50 عاماً، بطل العالم سبع مرات، كان قد سقط أثناء تزلجه على الجليد في جبال الألب الفرنسية يوم 29 ديسمبر2013 وتعرض لإصابات في المخ والجمجمة ولم يظهر علانية منذ ذلك الحين.