كريستيانو رونالدو ينتصر على مُدعية الاغتصاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجح محامو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الأإيطالي، في إسقاط الدعوى التي رفعتها الأمريكية كاثرين مايورغا، والتي اتهمت فيها اللاعب بالاعتداء عليها جنسيا في لاس فيجاس، عام 2009.

وبحسب “سكاي نيوز”، قال القاضي الأمريكي دانييل ألبريغتس الذي ينظر في القضية: إن المراجعة الأولية لوثائق القضية دفعته إلى الاتفاق مع وجهة نظر محامي رونالدو بشان إغلاق القضية.

Advertisements

عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا، كانت قد اتهمت رونالدو العام الماضي باغتصابها عام 2009، في أحد فنادق مدينة لاس فيجاس الأمريكية، إلا أن اللاعب أكد أن العلاقة بين الاثنين كانت بالتراضي، نافيا إقدامه على اغتصابها.

كاثرين أثارت التساؤلات حول مدى صدق اتهامها لرونالدو، خاصة بعد تلقيها مبلغ 375 ألف دولار أمريكي من النجم البرتغالي في اتفاق سري عام 2010، ينص على تكتمها على الأمر.

القاضي ألبريغتس قال: إن الأمر متروك لقاض من مستوى أعلى ليقرر، ما إذا كانت جهودها للحصول على أموال إضافية سوف تبت فيها من خلال المحاكمة أو عبر تسويات خلف الأبواب المغلقة.

وأوضح أن الوقائع الحالية تشير إلى أن القضية يجب أن تغلق، على الأقل في الوقت الراهن.. ورفضت محامية مايورغا التعليق على الحكم.