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بث مباشر .. مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

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السبت 9 نوفمبر 2019

تشيلسي

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يلتقي فريقا تشيلسي وكريستال بالاس، في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، وذلك في إطار مباريات لكرة القدم. مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي مشاهدة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 23 نقطة، فيما يحل كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

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