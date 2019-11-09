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ايمري علي موعد مع الظهور رقم ٥٠ في الدوري الانجليزي بقيادة ارسنال 

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محمد حسين 0 تبليغ

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السبت 9 نوفمبر 2019

ارسنال

يستعد ارسنال اليوم لمواجهة ليستر سيتي العنيد علي ملعب "كينج باور "في الثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة في الجولة ١٢ ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز 

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ويستعد مدرب نادي ارسنال "اوناي ايمري" ليظهر في المباراة ال٥٠ له في الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" وخاض ايمري مع ارسنال ٤٩ مباراة ، فاز في ٢٥، وتعادل في ١٢ ، وخسر في مثلهما .

الجدير بالذكر ان ايمري مهدد بالإقالة من جانب ادارة نادي الجانرز بسبب النتائج السيئة التي يقدمها الفريق في الفترة الاخيرة وخاصة من الناحية الدفاعية ، التي يعجز ايمري عن معالجتها حتي الآن .

ويحتل ليستر سيتى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 23 نقطة، فيما يأتى أرسنال فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

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