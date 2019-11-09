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شكرا لقرائتكم خبر عن ايمري علي موعد مع الظهور رقم ٥٠ في الدوري الانجليزي بقيادة ارسنال والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
ارسنال
يستعد ارسنال اليوم لمواجهة ليستر سيتي العنيد علي ملعب "كينج باور "في الثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة في الجولة ١٢ ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز
ويستعد مدرب نادي ارسنال "اوناي ايمري" ليظهر في المباراة ال٥٠ له في الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" وخاض ايمري مع ارسنال ٤٩ مباراة ، فاز في ٢٥، وتعادل في ١٢ ، وخسر في مثلهما .
الجدير بالذكر ان ايمري مهدد بالإقالة من جانب ادارة نادي الجانرز بسبب النتائج السيئة التي يقدمها الفريق في الفترة الاخيرة وخاصة من الناحية الدفاعية ، التي يعجز ايمري عن معالجتها حتي الآن .
ويحتل ليستر سيتى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 23 نقطة، فيما يأتى أرسنال فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة.
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