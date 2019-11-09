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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يقترب من البريميرليج والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
خاميس رودريجيز
اعلنت صحيفة "صن" البريطانية ان رئيس نادي ريال مدريد الاسباني "فلورنتينو بيريز" قد اخبر وكيل اللاعب خاميس رودريجيز بإمكانية رحيله في الميركاتو الشتوي القادم .
وخرج النجم الكولمبي من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، رغم اصرار النادي علي عدم بيع اللاعب الي بايرن ميونخ في بداية هذا الموسم وضمه الي صفوف الفريق ، ولكن لم يقدم اللاعب الاداء المنتظر منه .
واضافت الصحيفة ان اندية القمة في الدوري الانجليزي يتسابقون علي الحصول بخدمات النجم الكولمبي ، وذكرت الصحيفة ، ان تشيلسي ومانشستر يونايتد وارسنال ، هم الاقرب للحصول علي خدمات اللاعب .
وذكر التقرير أن زيدان قد يستخدم رودريجيز في صفقة تبادلية يحصل على إثرها على الفرنسي بول بوجبا، الذي يعتبر هدفًا في سانتياجو برنابيو.
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