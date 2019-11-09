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نجم ريال مدريد يقترب من البريميرليج 

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محمد حسين 0 تبليغ

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السبت 9 نوفمبر 2019

خاميس رودريجيز

اعلنت صحيفة "صن" البريطانية ان رئيس نادي ريال مدريد الاسباني "فلورنتينو بيريز" قد اخبر وكيل اللاعب خاميس رودريجيز بإمكانية رحيله في الميركاتو الشتوي القادم .

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وخرج النجم الكولمبي من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ، رغم اصرار النادي علي عدم بيع اللاعب الي بايرن ميونخ في بداية هذا الموسم وضمه الي صفوف الفريق ، ولكن لم يقدم اللاعب الاداء المنتظر منه .

واضافت الصحيفة ان اندية القمة في الدوري الانجليزي يتسابقون علي الحصول بخدمات النجم الكولمبي ، وذكرت الصحيفة ، ان ومانشستر يونايتد وارسنال ، هم الاقرب للحصول علي خدمات اللاعب .

وذكر التقرير أن زيدان قد يستخدم رودريجيز في صفقة تبادلية يحصل على إثرها على الفرنسي بول بوجبا، الذي يعتبر هدفًا في سانتياجو برنابيو.

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