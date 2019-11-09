- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي علي موعد مع رقم قياسي جديد امام ارسنال اليوم والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
ليستر سيتي
يستضيف اليوم ليستر سيتي ضيفه ارسنال علي ملعب "كينج باور" في الثامنة ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ، في اطار منافسات الجولة ١٢ من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .
ويسعى ليستر سيتى لتحقيق الفوز الثالث على التوالى أمام ارسنال بملعب "كينج باور" في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" للمرة الأولى فى تاريخه، حيث لم يسبق أن حقق "الثعالب" 3 انتصارات متتالية أمام "الجانرز" على ملعبه".
وحصل جيمى فاردى، مهاجم ليستر سيتي أمس الجمعة على جائزة أفضل لاعب فى مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" عن شهر أكتوبر الماضى.
ويحتل ليستر سيتى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 23 نقطة، فيما يأتى أرسنال فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر ليستر سيتي علي موعد مع رقم قياسي جديد امام ارسنال اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.