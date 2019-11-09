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ليستر سيتي علي موعد مع رقم قياسي جديد امام ارسنال اليوم 

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محمد حسين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي علي موعد مع رقم قياسي جديد امام ارسنال اليوم  والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019

ليستر سيتي

يستضيف اليوم ليستر سيتي ضيفه ارسنال علي ملعب "كينج باور" في الثامنة ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ، في اطار منافسات الجولة ١٢ من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .

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ويسعى ليستر سيتى لتحقيق الفوز الثالث على التوالى أمام ارسنال بملعب "كينج باور" في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" للمرة الأولى فى تاريخه، حيث لم يسبق أن حقق "الثعالب" 3 انتصارات متتالية أمام "الجانرز" على ملعبه".

وحصل جيمى فاردى، مهاجم ليستر سيتي أمس الجمعة على جائزة أفضل لاعب فى مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" عن شهر أكتوبر الماضى‪.‬

ويحتل ليستر سيتى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 23 نقطة، فيما يأتى أرسنال فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

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