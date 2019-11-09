شكرا لقرائتكم خبر عن «جوتي» يخوض اختباره الأول مع ألميريا أما ريال سرقسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق ألميريا، الأحد، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، لقاءه الأول بقيادة خوسيه ماريا هرنانديز «جوتي»، المدير الفني الجديد، أمام ريال سرقسطة على أرض ملعب «ألعاب البحر الأبيض المتوسط» معقل الأول، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

وكان نادي ألميريا الإسباني أعلن تعيين «جوتي» مدربًا جديدًا للفريق بعد فسخ تعاقده مع المدرب البرتغالي بدرو إيمانويل.

وأعلن النادي المملوك لرئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، تولي جوتي، البالغ من العمر 43 عاماً، المسؤولية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بنشر صورة مأخوذة من فيلم «باتمان» ورقم 14، الذي كان يرتديه النجم الإسباني السابق مع ريال مدريد، يطير إلى ملعب الألعاب المتوسطية، معقل ألميريا.