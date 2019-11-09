شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب.. عمرو فرج

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفنى لفريق تشيلسي، وروي هودسون، المدير الفني لكريستال بالاس، عن تشكيلة الفريقين للمباراة التي ستجمع بينهما في الجولة الـ12 من الدورى الإنجليزي الممتاز، والتي ستنطلق في الثانية والنصف عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة..

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وضم تشكيل تشيلسي كل من: كيبا، في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع، جيمس، تومورى، زوما، ايمرسون، وفي الوسط؛ كانتى، كوفاسيتش، ويليان، مونت، بوليسيتش، وفي الهجوم، أبراهام.

بينما يبدأ كريستال بالاس المباراة بتشكيل مكون من: جواتيا، في حراسة المرمى، ووارد، فان أنهولت، تومكنس، كاهيل، في خط الدفاع، وميلوفيتش، شيخو كوياتى، تاوسيند، ويلفرد زاها، مكارثر، في خط الوسط، وجوردان أيو، في الهجوم.

ويدخل الفريق اللندني تشيلسي المباراة محتلاً المركزالرابع برصيد 23 نقطة، فيما يأتى فريق كريستال بالاس في المركز الـ9 برصيد 15 نقطة.

*تم نشر هذا الخبر بالتعاون مع مركز تدريب المصري اليوم