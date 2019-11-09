شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينسق لخوض وديتين خلال فترة توقف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدوري الحالية، بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر، وأيضا المنتخب الأولمبي بمنافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لنهائيات طوكيو 2020.

وأضاف «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إنه يجري البحث والتنسيق مع بعض الأندية؛ لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير خلال فترة التوقف الحالية، مؤكدًا أن الأمر قيد البحث.

وأوضح أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، خلال توقف الدوري بعد تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى التي شهدت خوض معسكر إعداد نموذجي في الإمارات، كان فرصة جيدة جدا لتجهيز الفريق للمرحلة المهمة المقبلة التي تشهد ارتباطات محلية وإفريقية قوية.