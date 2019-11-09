شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ ترتيبات السفر إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الاتصالات مع السفارة المصرية في تونس بدأت لترتيب رحلة الفريق المرتقبة نهاية الشهر الجاري إلى العاصمة التونسية؛ استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأضاف «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن سمير عدلي المدير الإداري للفريق بدأ التنسيق مع الجانب التونسي، وأيضا السفارة المصرية في تونس؛ من أجل ترتيب كاف الأمور المتعلقة بالرحلة مبكرا.
ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
يذكر أن الأهلي يأتي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.
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