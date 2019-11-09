شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلتقي وادي دجلة وديًا الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، خوض مباراة ودية أمام فريق وادي دجلة، الإثنين، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

ويستعد الفريق لاستئناف الدوري الممتاز وخوض دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا نهاية الشهر الحالي، ويخوض معسكرًا تدريبيًا خلال فترة توقف الدوري، حيث تقام منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، كما يستعد المنتخب الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.