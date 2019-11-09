شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غانا: قدمنا مباراة جيدة أمام مع الكاميرون.. وأفكر في مواجهة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب ابراهيم تانكو، المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي، عن رضاه بالتعادل مع الكاميرون مساء الجمعة في افتتاح مشوار الفريقين بيطولة كاس أمم افريقيا تحت ٢٣ عاما.

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وقال تانكو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، نقلها الموقع الرسمي للجبلاية: «المباراة الأولى في البطولة تكون دائما مهمة، والتعادل كان نتيجة عادلة وجيدة بالنسبة لنا، ونفكر الآن في المباراة المقبلة أمام مصر.»

وتابع:«كنا متأخرين ولم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول ونجحنا في العودة وأجريت بعض التعديلات وكانت ايجابية واسفرت عن هدف التعادل.»

وأضاف: «مباراة مصر لن تكون سهلة وسنبذل قصارى جهدنا أمام أصحاب الملعب».