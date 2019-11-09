شكرا لقرائتكم خبر عن سونج: سعيد بأداء لاعبي الكاميرون أمام غانا.. وأسعى لحل أزمة الفرص الضائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب ريجوبرت سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأوليمبي، عن سعادته بمستوى لاعبيه خلال مواجهة غانا، التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله، في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام، المقامة حاليًا في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

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وقال سونج في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، نقلها الموقع الرسمي للجبلاية: «مباراة كانت رائعة بين المنتخبين، سعيد بمستوى اللاعبين، بعد نجاحهم في صناعة العديد من الفرص، على مرمى غانا طوال اللقاء».

وتابع: «هناك غيابات في صفوف الكاميرون، هناك 4 لاعبين مؤثرين لم ينضموا للمنتخب، المباراة المقبلة سينضم لنا لاعبين منهم على الأقل».

وواصل: «سأسعى خلال الأيام المقبلة لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة غانا، وأبرزها ظاهرة ضياع الفرص».