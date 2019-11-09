عاجل.. عبدالرزاق حمدالله يغادر إلى أبو ظبي وحل أزمة المطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

غادر منذ قليل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي إلى أبو ظبي ومنها إلى أمريكا عبر المكتب التنفيذي في مطار الرياض في إجازة قصيرة كانت قد تأجلت بسبب ما عرف بقضية المطار.



وقد نقلت تقارير صحفية سعودية أنباءً عن أن النجم المغربي بصفوف النصر السعودي، عبد الرازق حمد الله قد تم منعه من السفر بعد أزمة نشبت بينه وبين موظفة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

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صحيفة الرياضية السعودية ذكرت وفقًا لمصادرها أن اللاعب دخل في مناقشة قوية مع الموظفة التي تحمل رتبة "رقيب" وذلك بعد أن قامت الأخيرة بإجبار زوجة اللاعب على المرور عبر الجهاز الإشعاعي وهي حامل.

الرياضية أضافت أن حمد الله اشتبك لفظيًا مع الموظفة والتي حررت محضر ضد اللاعب ليتم تحويل الأمر إلى النيابة.

وذكرت الموظفة أن حمد الله تعدى عليها بألفاظ نابية كما أنه حاول الدخول إلى المنطقة الخاصة بتفتيش النساء وهو ما نفاه اللاعب جملة خلال التحقيق.

واختتمت الرياضية أن حمد الله غادر شرطة المطار عائدًا إلى منزله بعد أن تم منعه من السفر.