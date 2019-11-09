شكرا لقرائتكم أشعة على "الكتف" تحدد مصير ناصر ماهر مع المنتخب الاولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري خلال الوقت الجاري ناصر ماهر لاعب منتخب مصر الأوليمبي لأشعة بأحد المراكز المتخصصة على " الكتف " لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها اللاعب خلال مباراة مالي التي أقيمت أمس وشهدت فوز الفراعنة 1 / 0 فى ضربة البداية لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

كشف معتمد جمال المدرب العام للمنتخب المصري الاوليمبي، عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر صانع العاب المنتخب، بعد خروجه من مواجهة مالي في لقاء افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.

من المقرر أن يتم تشخيص إصابة ناصر ماهر خلال 60 دقيقة من إجراء الأشعة وتحديد موقفه من اللحاق بالمباريات المتبقية بأمم أفريقيا.

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ويخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته فى السابعة و النصف مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى إطار الأعداد لمواجهة غانا يوم الإثنين المقبل فى الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وفاز منتخب مصر الاولمبي أمس الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.