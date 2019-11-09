شكرا لقرائتكم مفاجأة .. فايلر يُخطر الأهلي بعدم رغبته في ضم كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مفاجأة من العيار الثقيل عندما رفض رفضاً قاطعاً ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي أفيش البرتغالي لصالح القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورغم أن كهربا رحل عن الزمالك الصيف الماضي لنادي أفيش البرتغالي تمهيداً للأنتقال للأهلي في الشتاء خاصة بعد إتفاق اللاعب مع الأهلي على جميع التفاصيل لدرجة أن الشرط الجزائي الموجود في عقد كهربا مع النادي البرتغالي (200 ألف دولار) تم وضعه بالتنسيق بين الاهلي واللاعب.

وأوضح مصدر مُقرّب من كهربا أن فايلر أبلغ مسئولي الأهلي بعدم حاجة الفريق لجهود كهربا وبرر المدير الفني قراره بأن الفريق يضم أكثر من لاعب مُفيد عن كهربا في نفس مركزه والأهم أن اللاعب لا يلتزم بتعليمات الجهاز الفني في أي فريق يلعب له.

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وأوضح المصدر، أن فايلر أتفق مع إدارة الأهلي على أن كهربا صاحب قدرات فنية عالية لكن المدرب السويسري شدد في النهاية على أن الالتزام أهم بكثير من القدرات الفنية العالية.

وأشار المصدر إلى أن فايلر أكد لإدارة الاهلي أنه لا يحتاج لاعبين في نفس مركز كهربا وكل ما يبحث عنه في المقام الأول هو مهاجم صريح يُجيد اللعب على الأطراف.

وعلم "الخليج 365" أن قرار فايلر أصاب مسئولي الاهلي بـ"حيرة شديدة" لأن الإدارة الحمراء كانت تستعد لإعلان صفقة كهربا في يناير لكنها اصبحت في حيرة شديدة من أمرها وتسعى للخروج من هذا المطب فهي تخشى من التراجع عن إتمام الصفقة بعدما إتفقت مع اللاعب على جميع التفاصيل كما تخشى ايضاً من الدخول في صدام مع فايلر وتُجبره على ضم أي لاعب باعتباره المسئول الأول والأخير عن الفريق لاسيما وأن المدير الفني بدأ بشكل جيد للغاية مع الفريق وفاز في المباريات الستة المحلية والأفريقية الت قاد فيها الفريق حتى الأن