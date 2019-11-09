شكرا لقرائتكم البدرى يدرس اصطحاب 26 لاعبًا لمواجه جزر القمر 15 نوفمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويفكر البدرى فى عدم استبعاد أى لاعب من الرحلة، تحسبا لأى ظروف فى جزر القمر خاصة وأن المنتخب سيتدرب على النجيل الصناعى هناك، ما يهدد بوقوع إصابات بين اللاعبين وهو ما يخشاه المدير الفنى.

ويشهد معسكر منتخب مصر الحالي تواجد 21 لاعباً فقط وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، بجانب الخماسى المحترف الذى سيصل خلال ساعات وهم أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).