شكرا لقرائتكم شيكابالا ينتظم فى المران الجماعى للزمالك اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، للمشاركة اليوم فى تدريبات الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يشكو منها في العضلة الضامة خلال الفترة الماضية وأبعدته عن المباريات الأخيرة للأبيض محليا وأفريقيا.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد الحصول على راحة لمدة 48 ساعة، ويسعى الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو لتجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري ولقاء إنبى المقرر له يوم 25 من الشهر الجاري في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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يشارك محمود عبد الرازق شيكابالا في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك اليوم بعد تماثله للشفاء من الإصابة عقب حصوله على فترة راحة سلبية خلال الفترة الماضية.

وبهذا تأتى عودة شيكابالا إلى الزمالك بعد 37 يوماً من إصابته أمام مصر المقاصة فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم يوم 3 أكتوبر الماضى حيث شهدت الفترة الماضية تأهيله وحصوله على راحة سلبية ثم سيعود اليوم للتدريبات الجماعية.