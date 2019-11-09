شكرا لقرائتكم شيكابالا ينتظم فى المران الجماعى للزمالك اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يشارك محمود عبد الرازق شيكابالا في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك اليوم بعد تماثله للشفاء من الإصابة عقب حصوله على فترة راحة سلبية خلال الفترة الماضية.
وبهذا تأتى عودة شيكابالا إلى الزمالك بعد 37 يوماً من إصابته أمام مصر المقاصة فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم يوم 3 أكتوبر الماضى حيث شهدت الفترة الماضية تأهيله وحصوله على راحة سلبية ثم سيعود اليوم للتدريبات الجماعية.
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