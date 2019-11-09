شكرا لقرائتكم مخطط أحمال الأهلى يضع برنامج بدنى خاص للاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن الأهلي يستعد لاستكمال منافسات الدوري وأيضا لانطلاق مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس بالعاصمة التونسية.
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