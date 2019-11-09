شكرا لقرائتكم مخطط أحمال الأهلى يضع برنامج بدنى خاص للاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا بدنيا خاصا للاعبين للبدء في تنفيذه بعد غدٍ الاثنين، استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ ، حيث حصل الفريق على راحة سلبية لمدة 4 أيام بعد العودة من الإمارات مساء الأربعاء الماضي عقب خوض معسكر إعداد في دبي.

يذكر أن الأهلي يستعد لاستكمال منافسات الدوري وأيضا لانطلاق مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس بالعاصمة التونسية.