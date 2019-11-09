شكرا لقرائتكم صدمة في الأهلي بعد تجدد إصابة مدافعه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن مستشفى النادى الأهلى تأبى أن تغلق أبوابها، رغم تعافى أكثر من نجم مؤخراً منهم مروان محسن الذى بدأ المشاركة بشكل كامل فى تدريبات الفريق بعد التئام كسر الوجه.

وتسود حالة من الصدمة داخل النادى الأهلى حالياً بعد أن أثبتت الأشعة، التى أجراها محمود متولى مدافع الفريق تجدد إصابته فى العضلة الخلفية، الأمر الذى يحتاج لمدة علاج لن تقل عن شهر ونصف.

وتعرض محمود متولى لتمزق فى العضلة الخلفية منذ شهر ونصف من الآن، ليخوض اللاعب برنامج علاجى وبدأ بالفعل فى التعافى وشارك فى بعض التدريبات على استحياء، قبل أن يشعر قبل معسكر الإمارات ببعض الآلام والتى زادت فى الإمارات ليجرى اللاعب أشعة أثبتت تجدد إصابته فى نفس المكان.

وينفذ محمود متولى حالياً البرنامج التأهيلى من جديد تمهيداً للعودة لتدريبات ومباريات فريقه.