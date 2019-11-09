شكرا لقرائتكم لعنة الإصابات تطارد طاهر محمد طاهر قبل البطولات المهمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبحت لعنة الإصابات تطارد طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب والمنتخب الأوليمبي قبل المواجهات الهامة خاصة بعدما أبعدته عن المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة بعدما خرج من قائمة الفراعنة فى اللحظات الأخيرة بعد الاصابة بتمزق فى العضلة الخلفية.

طاهر أيضاً كان قد غاب عن المنتخب الأوليمبى فى معسكره الأخير بالإسكندرية، استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً، بسبب اصابته بشد فى العضلة الخلفية، كان قد تعرض له خلال مشاركته مع المقاولون فى مباراة الانتاج الحربى بالدوري.

Advertisements

وفى مباراة الأمس بافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية امام مالى والتى فاز فيها الفراعنة بهدف نظيف، حصل طاهر طاهر على العديد من رسائل الدعم سواء من زملائه الذين حرصوا على الاحتفال بهدف الفوز على طريقة لاعب المقاولون أو من الجماهير والمسئولين.

طاهر دخل فى نوبة من البكاء والانهيار، خلال مشاهدته حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 عام، من المدرجات، وتمسك طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الاولمبى الذى خرج من القائمة المشاركة ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بسبب الإصابة بالبقاء فى معسكر الفراعنة.

كما وافق الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، على استمرار الثنائى طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى فى معسكر الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.