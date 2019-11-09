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شكرا لقرائتكم شاهد كهربا بجوار حقائبه استعدادًا للانضمام لمعسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يلتحق كهربا بمعسكر المنتخب غداً الأحد، حيث سيصل القاهرة اليوم ثم يتوجه للحاق بمعسكر الفراعنة استعدادا للتواجد مع المنتخب فى المباراتين القادمتين.
وكان كهربا قد رحل من الزمالك إلى النادى البرتغالى فى الصيف الماضى دون موافقة الأبيض، حيث قام باستخراج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليتمكن من المشاركة مع ناديه الجديد.
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