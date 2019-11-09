شكرا لقرائتكم "خبرة النهائيات" تمنح لوتشيسكو الأفضلية أمام مدرب أوراوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتفوق الروماني رازفان لوتشيسكو، مدرب الهلال، على تسويوشي أوتسوكي المدير الفني لنادي أوراوا الياباني، من حيث خبرة خوض المباريات النهائية، إذ يلعب لوتشيسكو النهائي السابع له في مسيرته التدريبية، مقابل أول نهائي للمدرب الياباني.

ويمتلك مدرب الهلال ذكريات جيدة وأخرى سيئة مع المواجهات النهائية، ويتطلع لتحقيق أول لقب قاري له، عندما يخوض الهلال مباراتي ذهاب وإياب ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت أول مباراة نهائية للمدرب الروماني في 17 مايو 2006، عندما قاد فريق رابيد بوخارست إلى تحقيق لقب كأس رومانيا على حساب ناشيونال بوخاريست بهدف دون مقابل، إلا أنه خسر لقب السوبر الروماني مع بداية الموسم التالي بهدف نظيف أمام ستيوا بوخاريست الذي كان يقوده مواطنه كوزمين.

Advertisements

وتمكن من المحافظة على لقب كأس رومانيا في الموسم التالي، بعد فوز فريقه رابيد بوخارست بهدفين دون مقابل على بولي تيميسوارا في 26 مايو 2007، وبعدها بخمسة سنوات خسر لقب السوبر الروماني مجددا ضد دينامو بوخاريست، وكان حينها مدربا لرابيد بوخارست أيضا.

ولعب النهائي الخامس في موسم 2017-2018 مع باوك سالونيكا اليوناني، وتمكن من الفوز على آيك أثينا بهدفين دون مقابل ليفوز بكأس اليونان، وحافظ على لقبه في الموسم التالي على حساب آيك أثينا أيضا بهدف نظيف.

بدوره، يلعب تسويوشي أوتسوكي أول نهائي له في مسيرته التي بدأت 2018 كمدرب لأوراوا الياباني، بعدما عمل مساعدا في مواسم سابقة بالإضافة إلى تواجده في عدة مناصب فنية داخل النادي الياباني.