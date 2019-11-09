شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كهربا يحزم حقائبه للعودة إلى القاهرة للانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيش البرتغالى الحالى، البرتغال قادماً إلى القاهرة فى الساعات الماضية ومن المنتظر وصوله اليوم السبت.

وجاءت عودة كهربا إلى القاهرة من أجل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى استعداداً لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتهما يومى 14 و18 من شهر نوفمبر، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

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ومن المقرر أن يلتحق كهربا بمعسكر المنتخب غداً الأحد، حيث سيصل القاهرة اليوم ثم يتوجه للحاق بمعسكر الفراعنة استعدادا للتواجد مع المنتخب فى المباراتين القادمتين.

وكان كهربا قد رحل من الزمالك إلى النادى البرتغالى فى الصيف الماضى دون موافقة الأبيض، حيث قام باستخراج بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليتمكن من المشاركة مع ناديه الجديد.