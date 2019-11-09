شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يدرس اصطحاب الـ26 لاعبا فى رحلة جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم سفر لاعبيه الـ26 إلى جزر القمر يوم 15 نوفمبر الجارى، لخوض مباراة الجولة الثانية فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويفكر البدرى فى عدم استبعاد أى لاعب من الرحلة، تحسبا لأى ظروف فى جزر القمر خاصة أن المنتخب سيتدرب على النجيل الصناعى هناك، ما يهدد بوقوع إصابات بين اللاعبين وهو ما يخشاه المدير الفنى.

ويشهد معسكر منتخب مصر الحالي تواجد 21 لاعباً فقط وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)، محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) حمدى فتحى (الأهلى)محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله) احمد جمعة (المصرى)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، بجانب الخماسى المحترف الذى سيصل خلال ساعات وهم أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى) محمد الننى (بشكتاش التركي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).