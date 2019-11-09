شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يخضع لأشعة على "الكتف" وتحديد موقفه خلال 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى ناصر ماهر لاعب منتخب مصر الأوليمبي حالياً أشعة بأحد المراكز المتخصصة على "الكتف" لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها اللاعب خلال مباراة مالى التى أقيمت أمس وشهدت فوز الفراعنة 1 / 0 فى ضربة البداية لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكشف معتمد جمال، المدرب العام للمنتخب المصرى الأولمبى، عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر صانع العاب المنتخب، بعد خروجه من مواجهة مالى فى لقاء افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

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ومن المقرر تشخيص إصابة ناصر ماهر خلال 60 دقيقة من إجراء الأشعة وتحديد موقفه من اللحاق بالمباريات المتبقية بأمم أفريقيا.

ويخوض منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب تدريباته فى السابعة والنصف مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى إطار الأعداد لمواجهة غانا الاثنين المقبل فى الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وفاز منتخب مصر الاولمبى أمس، الجمعة، على منتخب مالى بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة فى مصر حالياً، بينما تعادلا منتخبى الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصرى قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثانى و الثالث برصيد نقطة، ثم مالى فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.