شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يخسر فى دور الـ64 الرئيسى بكأس العالم للشيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش من نظيره بطل إيطاليا 15 / 9 فى دور الـ64 الرئيسى ببطولة كأس العالم للشيش بألمانيا.
وكان حمزة قد تأهل إلى دور الـ64 الرئيسى بالفوز على بطلى الصين والنمسا فى الأدوار التمهيدية.
كما خسر أيضا الثنائى علاء أبو القاسم ومحمد عصام فى دور الـ64 التمهيدى، حيث خسر أبو القاسم من بطل الصين 15 / 10، بينما تعرض عصام لهزيمة من بطل الصين 15 / 13.
وينطلق اليوم كأس أوروبا بالمجر تحت 17 سنة بمشاركة مصر على صعيد الناشئات والناشئين.
ويشارك فى كأس أوروبا كل من وليد خالد ويحيى عثمان ويوسف فودة، بينما يشارك على صعيد اللاعبات كل من، سلمى هانى وجنى محمد وعائشة فودة.
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