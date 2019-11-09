شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يشارك فى تدريبات الزمالك بعد غياب 37 يوماً والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادى بعد الحصول على راحة لمدة 48 ساعة، ويسعى الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو لتجهيز اللاعبين لاستئناف الدورى ولقاء إنبى المقرر له يوم 25 من الشهر الجارى فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويشارك محمود عبد الرازق شيكابالا فى التدريبات الجماعية لفريق الزمالك اليوم بعد تماثله للشفاء من الإصابة عقب حصوله على فترة راحة سلبية خلال الفترة الماضية.
وبهذا تأتى عودة شيكابالا إلى الزمالك بعد 37 يوماً من إصابته أمام مصر المقاصة فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم يوم 3 أكتوبر الماضى حيث شهدت الفترة الماضية تأهيله وحصوله على راحة سلبية ثم سيعود اليوم للتدريبات الجماعية.
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