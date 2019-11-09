شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يغلق "حنفية" العروض الداخلية والخارجية فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، ملف العروض التى تلقاها نجوم الفريق السكندرى، وتمسك النادى باستمرار لاعبيه خوفاً من تأثر القوام الرئيسى للفريق فى ظل سعى سموحة للمنافسة على المربع الذهبى فى ترتيب جدول الدورى الممتاز.

وتلقى عمر صلاح حارس سموحة عرضاً مالياً مغرياً للرحيل عن النادى السكندرى كما تسابق الأهلى والزمالك على التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة، إلا أن مجلس إدارة النادى السكندرى رفض فكرة رحيل النجوم فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن فرج عامر رئيس النادى حسم هذا الجدل وتمسك بجميع لاعبى الفريق لمواصلة العروض القوية.

ويحتل سموحة المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط، جمعها من الفوز فى مباراة وحيدة أمام إنبي، والخسارة فى مثلها، والتعادل فى مواجهتين.