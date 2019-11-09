شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر "لن تسير وحدك".. رسائل الدعم تتوالى على صانع ألعاب ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت لعنة الإصابات تطارد طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب والمنتخب الأوليمبى قبل المواجهات المهمة، خاصة بعدما أبعدته عن المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة بعدما خرج من قائمة الفراعنة فى اللحظات الأخيرة بعد الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية.

طاهر أيضاً كان قد غاب عن المنتخب الأولمبى فى معسكره الأخير بالإسكندرية استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً، بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية، كان قد تعرض له خلال مشاركته مع المقاولون فى مباراة الإنتاج الحربى بالدورى.

وفى مباراة الأمس بافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام مالى، والتى فاز فيها الفراعنة بهدف نظيف، حصل طاهر طاهر على العديد من رسائل الدعم، سواء من زملائه الذين حرصوا على الاحتفال بهدف الفوز على طريقة لاعب المقاولون، أو من الجماهير والمسئولين.

طاهر دخل فى نوبة من البكاء خلال مشاهدته حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 عاما من المدرجات، وتمسك طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الأولمبى الذى خرج من القائمة المشاركة ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بسبب الإصابة بالبقاء فى معسكر الفراعنة.

كما وافق الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي، بقيادة شوقى غريب، على استمرار الثنائى طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى فى معسكر الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.



طاهر في كرة مشتركة



طاهر محمد طاهر

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طاهر محمد



طاهر مع المقاولون



طاهر مع المنتخب الأول



طاهر واحمد حجازي



طاهر وأسامة جلال