شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يخسر اللقب الأفريقى بثلاثية من الترجى فى رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 9 نوفمبر 2018 خسر الاهلي بطولة أفريقيا للمرة الثانية على التوالي فى المباراة النهائية بعدما سقط أمام الترجى التونسى وخسر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب رادس فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بطل مصر بثلاثة أهداف لهدف، وبذلك توج الترجي ببطولة أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه فيما قدم الأهلي عرضاً باهتاً ليخسر اللقب للمرة الثانية بعدما سبق وخسر اللقب موسم 2017 أمام الوداد المغربى. Advertisements وتحلم جماهير الأهلي ومجلس إدارته بالعودة مجدداً للتتويج بدورى أبطال أفريقيا، بعدما غابت تلك البطولة عن خزينة القلعة الحمراء منذ عام 2013 المارد الأحمر يستعد لخوض منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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