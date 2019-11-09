جوارديولا يطالب الشرطة بحماية فريقه قبل مواجهة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
طالب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، شرطة ميرسيسايد حماية حافلة فريقه قبل مواجهة ليفربول في قمة البريميرليج غداً الأحد.
وكانت حافلة نادي مانشستر سيتي تعرضت لهجوم من قبل جماهير ليفربول قبل مواجهة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2017.
وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية: "نأمل ألا يحدث هذا مجددا، الشرطة كانت تعلم بالأمر قبل مواجهة دوري الأبطال ولم تفعل شيئا".
وأضاف: "لا أعرف ماذا ستفعل الشرطة هذه المرة، ولكني آمل أن تكون مباراة جيدة في أنفيلد بالنسبة للبريميرليج وللعالم".
واختتم جوارديولا: "هذا كل ما نريده، ونأمل ألا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى مثلما حدث منذ عامين عندما وصلنا لمحيط الملعب، حيث تعرضت الحافلة للرشق بأكثر من زجاجة واحدة".
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