مدرب منتخب نيجيريا الأولمبي لمصراوي: سأضم أجايي لو تأهلنا للأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

أكد إماما إماباكابا المدير الفني لمنتخب نيجيريا الأولمبي، أنه حال تأهل منتخبه لدورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو سوف يضم جونيور أجايي مهاجم النادي الأهلي.

وتلعب نيجيريا ضمن المجموعة الثانية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام المؤهلة للأولمبياد مع منتخبات زامبيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار.

وقال مدرب نيجيريا في تصريحات لـ"الخليج 365" "بالطبع كنت أتمنى وجود أجايي معي لكنه مواليد 96 وبالتالي لا يحق لنا ضمه للمنتخب".

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واستمر "أجايي لاعب رائع ومميز وأتمنى دائما أن يتواجد معنا".

واختتم مدرب نيجيريا تصريحاته قائلا "في حال تأهلنا للأولمبياد، سأقوم بضم أجايي معنا ضمن الثلاثي الكبير الذي يحق لنا ضمه في طوكيو 2020".

الجدير بالذكر، أن أصحاب المراكز الـ3 الأولى في بطولة أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عام بمصر سيتأهلون لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.