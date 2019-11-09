عبدالحفيظ يكشف.. ما يأمله فايلر من فترة التوقف والاستعداد لسفر الأهلي لتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق يأمل في تحقيق أكبر مكاسب ممكنة من فترة توقف الدوري.

وعاد الأهلي مؤخرا من الإمارات بعد خوض معسكر مغلق هناك في اطار استعداداته لاستئناف مباريات الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي "فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدوري الحالية".

وواصل "في الوقت الحالي يتم البحث والتنسيق مع بعض الأندية لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير خلال فترة التوقف الحالية".

وأضاف "الجهاز الفني يسعى لاستغلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، خلال توقف الدوري بعد تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى التي شهدت خوض معسكر نموذجي في الإمارات".

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وشدد "معسكر الإمارات كان فرصة جيدة جدا لتجهيز الفريق للمرحلة المهمة المقبلة التي تشهد ارتباطات محلية وإفريقية قوية".

وأكمل "الاتصالات مع السفارة المصرية في تونس بدأت لترتيب رحلة الفريق المرتقبة نهاية الشهر الجاري لمواجهة النجم الساحلي".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي يوم 29 نوفمبر مع النجم الساحلي التونسي بالجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

واختتم "سمير عدلي المدير الإداري للفريق بدأ التنسيق مع الجانب التونسي، وأيضا السفارة المصرية في تونس من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بالرحلة مبكرا".