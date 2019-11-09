شاهد بالفيديو.. 50 هدفاً لصلاح على ملعب آنفيلد في 3 دقائق من المتعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو مدته 3 دقائق يستعرض فيه 50 هدفاً سجلهم النجم المصري محمد صلاح بقميص الريدز على ملعب آنفيلد. وكتب الحساب الرسمي على الفيديو: "50 هدف ملكي بأقدام الملك المصري على آنفيلد!". وأضاف: "3 دقائق من المتعة الكروية الساحرة". ولعب صلاح مع ليفربول منذ انضمامه في عام 2017، 120 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 79 مباراة، دوَن منهم الملك المصري 50 هدفاً على ملعب آنفيلد.

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